«Евровидение-2017»: Руслане не хватило денег на шоу?

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UAinfo Руслана

Расходы на подготовку к конкурсу в пять раз превышают официальный гонорар Русланы.

Об этом сообщил муж и продюсер певицы Русланы Александр Ксенофонтов.

«Гонорары Джамалы, Русланы и Онуки – это не гонорары, это стоимость постановки, режиссуры, сценографии, костюмов, светопартитур, музыкального материала и контента для экранов, это деньги для музыкантов, хореографов, балета, спецэффектов, аранжировщиков, авторов и т.д. Это стоимость шоу исполнительницы на аудиторию численностью 200 миллионов зрителей. Оно не может быть дешевым», - рассказал Александр изданию КП.

«Я не знаю, какие суммы достанутся Джамале и Онуке после покрытия всех затрат на шоу. Что касается Русланы, могу вам сказать, что наши расходы на шоу и видео, которое готовит Руслана к выступлению в интервал-акте «Евровидения» больше чем в 5 раз превышает ту сумму, которая будет нам компенсирована из бюджета "Евровидения". То есть о гонораре, как таковом, в нашем случае даже речь не идет», - отметил Ксенофонтов.

Напомним, что на прошлой неделе украинцев удивили суммы гонораров, обнародованные в системе ProZorro.

Гонорар трёх известных украинских певиц за выступление на конкурсе «Евровидение-2017» составил 1,58 миллиона гривен.

На одежду ведущих конкурса потрачено почти 900 тыс.грн, а красная дорожка, организованная популярным шоуменом Джеджулой, обошлась в 2,5 миллиона гривен.







