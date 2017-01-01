«Евровидение-2017»: самые яркие выступления второго полуфинала
- Сьогодні, 01:35
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Розсилка
Час назад закончился второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2017».
По результатам голосования в финал конкурса прошли представители Болгарии, Беларуси, Хорватии, Венгрии, Дании, Израиля, Румынии, Норвегии, Нидерландов и Австрии.
Участники этих стран будут бороться за победу в гранд-финале «Евровидения-2017», который состоится в эту субботу.
Ну а пока идет пресс-конференция, мы предлагаем вам посмотреть какими песнями и постановками покорили участники второго полуфинала конкурса «Евровидения-2017».
Болгария, Кристиан Костов - Beautiful Mess
Беларусь, группа Naviband - Story Of My Life
Хорватия, Жак Худек - My Friend
Венгрия, Джоси Папайя - Origo
Дания, Аня - Where I Am
Израиль, IMRI - I Feel Alive
Румыния, Илинка и Алекс Флореа - Yodel It!
Норвегия, JOWST - Grab the Moment
Нидерланды, OG3NE – Lignt and Shadows
Австрия, Натан Трент - Running On Air