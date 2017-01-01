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    «Евровидение-2017»: самые яркие выступления второго полуфинала

    • Сьогодні, 01:35
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    Час назад закончился второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2017».

    По результатам голосования в финал конкурса прошли представители Болгарии, Беларуси, Хорватии, Венгрии, Дании, Израиля, Румынии, Норвегии, Нидерландов и Австрии. 

    Участники этих стран будут бороться за победу в гранд-финале «Евровидения-2017», который состоится в эту субботу.

    Ну а пока идет пресс-конференция, мы предлагаем вам посмотреть какими песнями и постановками покорили участники второго полуфинала конкурса «Евровидения-2017».

    Болгария, Кристиан Костов - Beautiful Mess

    Беларусь, группа Naviband - Story Of My Life

    Хорватия, Жак Худек - My Friend

    Венгрия, Джоси Папайя - Origo

    Дания, Аня - Where I Am

    Израиль, IMRI - I Feel Alive

    Румыния, Илинка и Алекс Флореа - Yodel It!

    Норвегия, JOWST - Grab the Moment

    Нидерланды, OG3NE – Lignt and Shadows

    Австрия, Натан Трент - Running On Air




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