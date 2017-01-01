«Евровидение-2017»: самые яркие выступления второго полуфинала



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Час назад закончился второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2017».

По результатам голосования в финал конкурса прошли представители Болгарии, Беларуси, Хорватии, Венгрии, Дании, Израиля, Румынии, Норвегии, Нидерландов и Австрии.

Участники этих стран будут бороться за победу в гранд-финале «Евровидения-2017», который состоится в эту субботу.

Ну а пока идет пресс-конференция, мы предлагаем вам посмотреть какими песнями и постановками покорили участники второго полуфинала конкурса «Евровидения-2017».

Болгария, Кристиан Костов - Beautiful Mess

Беларусь, группа Naviband - Story Of My Life

Хорватия, Жак Худек - My Friend

Венгрия, Джоси Папайя - Origo

Дания, Аня - Where I Am

Израиль, IMRI - I Feel Alive

Румыния, Илинка и Алекс Флореа - Yodel It!

Норвегия, JOWST - Grab the Moment

Нидерланды, OG3NE – Lignt and Shadows

Австрия, Натан Трент - Running On Air









