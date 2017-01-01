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Евровидение 2017 в Украине: стартовала продажа билетов

Стартовала продажа билетов на Евровидение 2017: объявлены цены

В Украине начались продажи билетов на песенный конкурс Евровидение 2017, который состоится в мае этого года в Киеве.

Всего организаторы планирует продать 70 000 билетов на девять концертов конкурса. Все концерты Евровидения пройдут в Международном выставочном центре столицы. Весь конкурс будет состоять из:

шести репетиций;

двух полуфиналов;

финального концерта.

Стоимость билетов

На данный момент купить можно билеты на финал, который состоится 13 мая 2017 года. Стоимость билетов:

дневной финал (16:00) – от 399 до 3 999 гривен;

гранд финал (22:00) – от 1 999 до 6 999 гривен.

Билеты можно купить на Concert.ua.

Претенденты от Украины

В Украине сейчас проходит национальный отбор претендентов на участие в Евровидении. На 14 февраля 2017 года было отобрано четыре финалиста. Еще два конкурсанта пройдут отбор в ближайшее время.

Подробнее об участниках конкурса вы можете узнать из «Досье на полуфиналистов национального отбора Евровидения 2017 в Украине».