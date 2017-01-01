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    Евровидение 2017 в Украине: сколько стоят и где купить билеты

    • Вчора, 23:12
    • Розсилка
    Евровидение 2017 в Украине: стартовала продажа билетов
    Евровидение 2017 в Украине: стартовала продажа билетов

    Стартовала продажа билетов на Евровидение 2017: объявлены цены

    В Украине начались продажи билетов на песенный конкурс Евровидение 2017, который состоится в мае этого года в Киеве.

    Всего организаторы планирует продать 70 000 билетов на девять концертов конкурса. Все концерты Евровидения пройдут в Международном выставочном центре столицы. Весь конкурс будет состоять из:

    • шести репетиций;
    • двух полуфиналов;
    • финального концерта.

    Стоимость билетов

    На данный момент купить можно билеты на финал, который состоится 13 мая 2017 года. Стоимость билетов:

    • дневной финал (16:00) – от 399 до 3 999 гривен;
    • гранд финал (22:00) – от 1 999 до 6 999 гривен.

    Билеты можно купить на Concert.ua.

    Претенденты от Украины

    В Украине сейчас проходит национальный отбор претендентов на участие в Евровидении. На 14 февраля 2017 года было отобрано четыре финалиста. Еще два конкурсанта пройдут отбор в ближайшее время.

    Подробнее об участниках конкурса вы можете узнать из «Досье на полуфиналистов национального отбора Евровидения 2017 в Украине».

    Евровидение 2017
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