«Евровидение-2017»: стал известен порядок выступления участников



Розсилка ВІДПРАВИТИ

24 участника представят свои песни в трех полуфиналах (4, 11 и 18 февраля) по 8 исполнителей в каждом.

Итак, 4 февраля в нацотборе примут участие:

1. С.К.А.Й.

2. Рома Веремейчик и группа LUMIERE

3. Monochromea

4. Laliko

5. «Сальто назад»

6. MamaRika

7. TAYANNA

8. Арсен Мирзоян

11 февраля выступят:

1. LETAY

2. Мила Нитич

3. KUZNETSOV

4. AGHIAZMA

5. DETACH

6. ROZHDEN

7. Panivalkova

8. ILLARIA

18 февраля выступят:

1. Группа Кузьмы Скрябина Singing pants

2. O. Torvald

3. Анастасия Прудиус

4. Виталий Козловский

5. KADNAY

6. MELOVIN

7. Green Grey

8. Vivienne Mort

Заметим, что имя артиста, который представит Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве, определится в финале нацотбора 25 февраля.

Система голосования остается неизменной: жюри выставляет участникам баллы, зрители голосуют посредством SMS, после чего баллы от судей и зрителей суммируются.

Члены жюри национального отбора – Константин Меладзе, Джамала, Андрей Данилко.