«Евровидение-2017»: Стоимость билетов на черном рынке достигает 40 тысяч гривен

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Продажа второй партии билетов на песенный конкурс «Евровидение-2017», которая началась во вторник, 21 февраля, завершилась в рекордные сроки - всего за пять минут.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя официального сервиса продаж билетов Concert.ua.

«Сегодня стартовала вторая волна продаж билетов, в частности, поступили в продажу билеты на так называемый Дневной финал (генеральная репетиция конкурса - Ред.), который состоится в Киеве 13 мая в 14:00, и на «Финал ТВ» (запись концерта для телеканалов - Ред.), запланированный на 12 мая на 22:00», - уточнил представитель сервиса, подчеркнув, что «билеты раскупили буквально за пять минут».

В то же время он отметил, что билеты на финальное шоу, которые также должны были выставить на продажу, предложены не были. Причины этого не пояснили, сообщив, что «точной информации о старте второй волны продажи билетов на финал пока нет».

Представитель сервиса подтвердил, что следующие билеты появятся в продаже 23 февраля: тогда можно будет приобрести билеты на полуфиналы и заключительную репетицию, пишет Обозреватель.

Всего было выпущено 70 тысяч билетов. Ранее представитель билетного сервиса сообщил, что самые дешевые стоят €8 (дают возможность посетить репетицию), самые дорогие - €500 (на финальное шоу в VIP-зону). Самый дешевый на финал, исходя из информации Concert.ua, стоит 1999 гривен (€70).

Тем временем, как сообщил директор официального сервиса продаж билетов Дмитрий Чинь, стоимость билетов на «Евровидение-2017» на черном рынке достигает уже 40 тысяч гривен (€1403 по текущему курсу).

«Интернет уже пестрит предложениями по цене, превышающей первоначальную в три - пять раз», - отметил он.

На сайтах частных объявлений билеты на первый полуфинал, который состоится 9 мая, можно приобрести от 8 тысяч гривен (€281) в фан-зоне до 40 тысяч гривен на трибуне, ближе к сцене. Самые дорогие - на финал: минимальная стоимость составляет 9,5 тысячи гривен (€333).

Напомним, что в субботу в Украине состоялся третий тур национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2017».

Жюри и телезрители выбрали последних двух участников, которые будут бороться за возможность представить Украину.

«Скотч» собрал досье на украинских музыкантов, каждый из которых потенциально может представлять Украину в финале европейского конкурса. Более подробно узнать о финалистах можно здесь.