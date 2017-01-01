«Евровидение-2017»: продано 15 тысяч билетов в 52 странах мира



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вице-премьер-министр поделился подробностями подготовки к песенному состязанию

Продажа билетов на международный песенный конкурс «Евровидение-2017» активно набирает обороты.

Как сообщил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко на сегодня уже продано 14 951 билет на «Евровидение-2017» в 52 странах мира.

«52% приобретено в Украине, 48% - за рубежом. Наибольшее количество билетов реализовано в Великобритании, Германии, России и других странах. Мы ожидаем прибытие большого количества иностранных гостей», - рассказал Кириленко.

Всего было выпущено 70 тысяч билетов. Ранее представитель билетного сервиса сообщил, что самые дешевые стоят €8 (дают возможность посетить репетицию), самые дорогие – €500 (на финальное шоу в VIP-зону). Самый дешевый на финал, исходя из информации Concert.ua, стоит 1999 гривен (€70).

Тем временем, как сообщил директор официального сервиса продаж билетов Дмитрий Чинь, стоимость билетов на черном рынке достигает 40 тысяч гривен.

Напомним, что в субботу в Украине состоялся третий тур национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2017».