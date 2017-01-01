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    «Евровидение-2017»: продано 15 тысяч билетов в 52 странах мира

    • Сьогодні, 18:55
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    Вице-премьер-министр поделился подробностями подготовки к песенному состязанию

    Продажа билетов на международный песенный конкурс «Евровидение-2017» активно набирает обороты.

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    Как сообщил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко на сегодня уже продано 14 951 билет на «Евровидение-2017» в 52 странах мира.

    «52% приобретено в Украине, 48% - за рубежом. Наибольшее количество билетов реализовано в Великобритании, Германии, России и других странах. Мы ожидаем прибытие большого количества иностранных гостей», - рассказал Кириленко. 

    Всего было выпущено 70 тысяч билетов. Ранее представитель билетного сервиса сообщил, что самые дешевые стоят €8 (дают возможность посетить репетицию), самые дорогие – €500 (на финальное шоу в VIP-зону). Самый дешевый на финал, исходя из информации Concert.ua, стоит 1999 гривен (€70).

    Тем временем, как сообщил директор официального сервиса продаж билетов Дмитрий Чинь, стоимость билетов на черном рынке достигает 40 тысяч гривен.

    Напомним, что в субботу в Украине состоялся третий тур национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2017».

    Жюри и телезрители выбрали последних двух участников, которые будут бороться за возможность представить Украину. 

    «Скотч» собрал досье на украинских музыкантов, каждый из которых потенциально может представлять Украину в финале европейского конкурса. Более подробно узнать о финалистах можно здесь.

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