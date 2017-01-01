«Евровидение-2017»: В Одессе сняли клип для представительницы Греции



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Победительница национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2017» в Греции певица Demy опубликовала презентационный клип, съемки которого проходили в Одессе.

На кадрах певица исполняет свою песню This Is Love в Доме Ученых, в Оперном театре и на Думской площади возле памятника Пушкину.

Также в видео присутствуют обзорные кадры одесских пейзажей.

Джерело: culturemeter.od.ua