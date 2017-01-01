«Евровидение-2017»: в России определились с новой фавориткой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В России уже нашли новую кандидатуру, которая может представлять страну на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017», который состоится в Киеве.

В Киев может поехать 21-летняя победительница российского вокального шоу «Голос» Дарья Антонюк.

Ранее главным претендентом поездки в Киев называли Александра Панайотова. Однако, после заявления менеджера певца о том, что Александр не жалеет, что не поедет на «Евровидение-2017», фавориткой назвали именно Антонюк.

Официально представителя России назовут до 11 марта.

Напомним, что Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» представит группа O.Torvald c песней Time.

Их песня победила в финале национального отбора, который проходил в Киеве 25 февраля 2017 года.

Джерело: 24 канал