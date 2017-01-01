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    «Евровидение-2017»: в России определились с новой фавориткой

    • Сьогодні, 18:09
    • Розсилка

    В России уже нашли новую кандидатуру, которая может представлять страну на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017», который состоится в Киеве.

    В Киев может поехать 21-летняя победительница российского вокального шоу «Голос» Дарья Антонюк.

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    Ранее главным претендентом поездки в Киев называли Александра Панайотова. Однако, после заявления менеджера певца о том, что Александр не жалеет, что не поедет на «Евровидение-2017», фавориткой назвали именно Антонюк.

    Официально представителя России назовут до 11 марта.

    Напомним, что Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» представит группа O.Torvald c песней Time.

    Их песня победила в финале национального отбора, который проходил в Киеве 25 февраля 2017 года.

    Джерело: 24 канал

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