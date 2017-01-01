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    «Евровидение-2017»: В СБУ прокомментировали скандал с представителем Болгарии

    • Сьогодні, 15:42
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    Участник конкурса «Евровидение-2017» от Болгарии Кристиан Костов выступал в 2014 году в аннексированном Крыму.

    Видео концерта с участием Кристиана Костова опубликовали пользователи в соцсети.

    Концерт, в котором принимал участие юный болгарский певец, состоялся 1 июня 2014 года в международном детском центре «Артек». По какой причине пограничники пустили в Украину артиста, выступавшего на территории аннексированного Крыма, остается неизвестным.

    По словам пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, решение о запрете въезда принимает не только Служба безопасности Украины. Пока информации относительно Кристиана Костова у нее нет, сообщает канал 24.

    «Надо обращаться в подразделения, которые этим занимаются», – прокомментировала ситуацию Гитлянская.

    Напомним, что Кристиан Костов представляет Болгарию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» и сегодня, во втором полуфинале, исполнит песню Beautiful Mess.

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