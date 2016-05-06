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    «Евровидение-2017»: Юлия Самойлова оказалась родственницей рэпера Джигана

    • Сьогодні, 15:33
    • Розсилка

    Юлия Самойлова, которую Россия выбрала для участия в песенном конкурсе «Евровидение» удивила поклонников неожиданной новостью.

    Девушка призналась, что она является двоюродной сестрой жены рэпера Джигана Оксаны Самойловой.

     «Да, мы с Оксаной — родственницы. Если точнее, двоюродные сестры. Мы не скрываем этот факт, однако и не видим смысла кричать об этом направо и налево», — сообщила Юлия.

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    Публикация от Джиган / GeeGun (@iamgeegun)

    Сейчас будущая конкурсанта «Евровидения» находится в Финляндии, куда она отправилась вместе с супругом для реабилитации после перенесенной в сентябре операции.

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    Публикация от Yulia Samoylova/Юлия Самойлова (@jsvok)

    «Я с мужем Алексеем улетаю на плановый медицинский осмотр в Финляндию. Осенью мне сделали там операцию, и все самое страшное уже позади. Здоровье для меня сейчас имеет первостепенную важность. Ведь впереди — «Евровидение!»» — рассказала Самойлова газете «Известия» накануне отъезда из страны.

    Джерело: graziamagazine.ru

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