«Евровидение-2017»: Юлия Самойлова оказалась родственницей рэпера Джигана
- Сьогодні, 15:33
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Юлия Самойлова, которую Россия выбрала для участия в песенном конкурсе «Евровидение» удивила поклонников неожиданной новостью.
Девушка призналась, что она является двоюродной сестрой жены рэпера Джигана Оксаны Самойловой.
«Да, мы с Оксаной — родственницы. Если точнее, двоюродные сестры. Мы не скрываем этот факт, однако и не видим смысла кричать об этом направо и налево», — сообщила Юлия.
Сейчас будущая конкурсанта «Евровидения» находится в Финляндии, куда она отправилась вместе с супругом для реабилитации после перенесенной в сентябре операции.
«Я с мужем Алексеем улетаю на плановый медицинский осмотр в Финляндию. Осенью мне сделали там операцию, и все самое страшное уже позади. Здоровье для меня сейчас имеет первостепенную важность. Ведь впереди — «Евровидение!»» — рассказала Самойлова газете «Известия» накануне отъезда из страны.
Джерело: graziamagazine.ru