«Евровидение-2017»: Юлия Самойлова оказалась родственницей рэпера Джигана

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Юлия Самойлова, которую Россия выбрала для участия в песенном конкурсе «Евровидение» удивила поклонников неожиданной новостью.

Девушка призналась, что она является двоюродной сестрой жены рэпера Джигана Оксаны Самойловой.

«Да, мы с Оксаной — родственницы. Если точнее, двоюродные сестры. Мы не скрываем этот факт, однако и не видим смысла кричать об этом направо и налево», — сообщила Юлия.

Люблю понедельник, а вы?) #monday Публикация от Джиган / GeeGun (@iamgeegun) Мар 6 2017 в 2:28 PST

Сейчас будущая конкурсанта «Евровидения» находится в Финляндии, куда она отправилась вместе с супругом для реабилитации после перенесенной в сентябре операции.

Как хорошо люблю жизнь Публикация от Yulia Samoylova/Юлия Самойлова (@jsvok) Май 6 2016 в 10:35 PDT

«Я с мужем Алексеем улетаю на плановый медицинский осмотр в Финляндию. Осенью мне сделали там операцию, и все самое страшное уже позади. Здоровье для меня сейчас имеет первостепенную важность. Ведь впереди — «Евровидение!»» — рассказала Самойлова газете «Известия» накануне отъезда из страны.

Публикация от Джиган / GeeGun (@iamgeegun) Мар 8 2017 в 3:27 PST

Джерело: graziamagazine.ru