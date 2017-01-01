«Евровидениe-2017»: За выступление на конкурсе Джамала получит почти миллион гривен



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Опубликованы шокирующие суммы гонораров, которые получат украинские звезды за выступление в рамках международного песенного конкурса «Евровидениe-2017».

В системе ProZorro обнародовали данные о закупках услуг трёх известных украинских певиц в финальной части «Евровидения-2017» на общую сумму 1,58 миллиона гривен.

Дороже всего украинскому бюджету обойдется выступление победительницы «Евровидения-2016» – певицы Джамалы. На ее счет упадет почти миллион гривен.

Руслана, которая победила в 2004 году, получит гонорар в размере 394 тыс. грн. Также в финале международного песенного конкурса «Евровидениe-2017» выступит неординарная группа Onuka с Национальным академическим оркестром народных инструментов. Их выступление оценили в 213 тыс. грн.

Кроме того, специально для выступления Onuka изготовят венок и три шелковые накидки, общая стоимость которых – 43 тысячи гривен.

Напомним, что киевлян и гостей города ждет не только сам конкурс, но и разнообразные мероприятия, приуроченные к «Евровидению».

4 мая на Крещатике разместится Еврогородок, где жителей и гостей столицы ожидают прямые трансляции шоу, фуд-корты, концерты и развлекательные программы.

7 мая состоится торжественная церемония открытия «Евровидения-2017», в ходе которой можно будет увидеть рекордно длинную красную дорожку (265 метров). Ее разместят возле Мариинского дворца рядом со зданием Верховной Рады.

С 1 по 14 мая здесь также разместится Евроклуб, в котором будут проходить закрытые мероприятия для членов делегаций стран-участниц.

9 и 11 мая в Международном выставочном центре состоится два полуфинала «Евровидения-2017». Они будут транслироваться в прямом эфире.

13 мая, в субботу, здесь же пройдет грандиозный финал песенного конкурса.

Джерело: Наші гроші