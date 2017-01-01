Фагот из ТНМК об Иване Дорне: Войну надо называть войной, а не ссорой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Иван Дорн допустил ошибку, когда давал интервью российскому изданию с точки зрения россиянина. Ему следует называть вещи своими именами.

Так считает лидер группы ТНМК Олег Михайлюта (Фагот).

«Хотя я его очень люблю и как музыканта уважаю, и он мой друг. И я понимаю, что любые рынки для музыканта важны, но надо называть вещи своими именами. Единственная его ошибка – что он в этом интервью пытался говорить с точки зрения россиянина. Потому что для россиян войны нет, война существует исключительно для украинцев», – рассказал Михайлюта.

По мнению артиста, Дорн формулирует свои мысли именно таким образом для того, чтобы его музыку слушало как можно большее количество людей. Ведь, по словам Фагота, пропаганда в России настолько мощная, что «если человек иногда просто заявляет, что он – украинец, может сразу получить массу негатива».

Напомним, что сеть взорвало интервью, в котором Иван Дорн заявил, что никогда не финансировал АТО.