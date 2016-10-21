Фаррелл Уильямс стал отцом тройни



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Настоящий бейби-бум случился в отдельно взятой семье: Фаррелл Уильямс и его жена Хелен Ласичан стали родителями сразу троих малышей.

Они появились на свет еще в начале месяца, но поделиться такой радостной новостью Фаррелл решил только сегодня с журналом Vanity Fair.

Представитель музыканта не стал сообщать пол и имена детей, отметив лишь то, что и они, и мама чувствуют себя превосходно.

О беременности Хелен стало известно в сентябре прошлого года, когда она вместе с Фарреллом посетила ужин Chanel. Не заметить округлившийся живот Хелен было просто невозможно. Впервые знаменитости стали родителями в 2008 году - на свет появился сын Рокет. Свое имя он получил в честь песни Элтона Джона Rocket Man.