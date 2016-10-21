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    Шоу-біз

    Фаррелл Уильямс стал отцом тройни

    • Сьогодні, 19:49
    • Розсилка

    Настоящий бейби-бум случился в отдельно взятой семье: Фаррелл Уильямс и его жена Хелен Ласичан стали родителями сразу троих малышей.

    Они появились на свет еще в начале месяца, но поделиться такой радостной новостью Фаррелл решил только сегодня с журналом Vanity Fair.

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    Представитель музыканта не стал сообщать пол и имена детей, отметив лишь то, что и они, и мама чувствуют себя превосходно.

    О беременности Хелен стало известно в сентябре прошлого года, когда она вместе с Фарреллом посетила ужин Chanel. Не заметить округлившийся живот Хелен было просто невозможно. Впервые знаменитости стали родителями в 2008 году - на свет появился сын Рокет. Свое имя он получил в честь песни Элтона Джона Rocket Man.

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