Fashion-провал: Одежда от Иванки Трамп теряет популярность

Несколько дней назад издание WWD опубликовало данные статистики одежды, которую американцы стремятся перепродать в первую очередь.

Выяснилось любопытное: вещи из линии одежды Иванки «Ivanka Trump Collection» являются одними из самых перепродаваемых в 2016 году, пишет журнал Elle.

Бренд «первой дочери страны» возглавил топ списка «продувочного всплеска» - так называет его компания, которая проводит это исследование. Среди лидеров такие бренды, как Madewell, Lou & Grey, Active by Old Navy, Vera Bradley, Tommy Hilfiger, Fabletics, Liz Lange Maternity, GAP Fit и New York & Co.

Кроме того, несколько недель назад сеть магазинов Nordstorm отказалась от закупки новой коллекции бренда «Ivanka Trump Collection». Они аргументировали это тем, что марка практически перестала продаваться.