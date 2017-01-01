Fashion-провал: Одежда от Иванки Трамп теряет популярность
- Сьогодні, 14:20
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Несколько дней назад издание WWD опубликовало данные статистики одежды, которую американцы стремятся перепродать в первую очередь.
Выяснилось любопытное: вещи из линии одежды Иванки «Ivanka Trump Collection» являются одними из самых перепродаваемых в 2016 году, пишет журнал Elle.
Бренд «первой дочери страны» возглавил топ списка «продувочного всплеска» - так называет его компания, которая проводит это исследование. Среди лидеров такие бренды, как Madewell, Lou & Grey, Active by Old Navy, Vera Bradley, Tommy Hilfiger, Fabletics, Liz Lange Maternity, GAP Fit и New York & Co.
Кроме того, несколько недель назад сеть магазинов Nordstorm отказалась от закупки новой коллекции бренда «Ivanka Trump Collection». Они аргументировали это тем, что марка практически перестала продаваться.
Американцы полагают, что причина столь рекордного падения продаж – вступление в должность ее отца, скандального президента Трампа, а также активное участие в его политике самой Иванки.