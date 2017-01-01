«Feel Ukraine»: чем удивит гостей фан-зона на Контрактовой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В разнообразии развлекательных площадок и фан-зон, стилизованных кафе и пабов, подготовленных к встрече «Евровидения-2017» в Киеве, главное - не растеряться и успеть побывать всюду

«Feel Ukraine» – развлекательная зона, расположенная на Контрактовой площади. Тут киевлян и гостей города ждут выступления популярных артистов, мастер-классы, выставки и фильмы на экранах сцены. Все для того, чтобы показать иностранцам многогранность и разнообразие украинской культуры. «Почувствуй Украину» – так в переводе с английского языка звучит главная концепция данной локации. Первая неделя на Контрактовой называется «UA Week». Экскурсы в историю, национальные костюмы и атрибутика, украинская музыка и кухня – в течение этих дней предусмотрены мероприятия, направленные на адаптацию иностранцев в украинскую среду. Также есть большая игровая зона для детей, зона фудкорт и площадка для проведения конкурсов, флешмобов, дефиле, спортивных мероприятий.

Седьмого мая стартует новая неделя – «EuroWeek». Эти дни организаторы назвали «европейскими» и они будут связанны непосредственно со стартом главного международного конкурса «Евровидение-2017». Основными направлениями локации на Контрактовой станут современные достижения Украины в областях искусства и спорта, музыки, кинематографии, промышленности и новейших технологий, разработанных в стране.

Список мероприятий на «Feel Ukraine»:

5.04 – День музыкальных хитов

6.04 – День года

7.04 – День разнообразия

8.04-9.04 – День памяти

10.04 – День этно

11.04 – День спорта

12.04 – День моды

13.04 – День музыки

14.04 – День Европы

Седьмого мая стартует новая неделя – «EuroWeek». Эти дни организаторы назвали «европейскими» и они будут связанны непосредственно со стартом главного международного конкурса «Евровидение-2017». Основными направлениями локации на Контрактовой станут современные достижения Украины в областях искусства и спорта, музыки, кинематографии, промышленности и новейших технологий, разработанных в стране.