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    «Feel Ukraine»: чем удивит гостей фан-зона на Контрактовой

    • Сьогодні, 14:23
    • Розсилка

    В разнообразии развлекательных площадок и фан-зон, стилизованных кафе и пабов, подготовленных к встрече «Евровидения-2017» в Киеве, главное - не растеряться и успеть побывать всюду

    «Feel Ukraine» – развлекательная зона, расположенная на Контрактовой площади. Тут киевлян и гостей города ждут выступления популярных артистов, мастер-классы, выставки и фильмы на экранах сцены. Все для того, чтобы показать иностранцам многогранность и разнообразие украинской культуры.  «Почувствуй Украину» – так в переводе с английского языка  звучит главная концепция данной локации.  Первая неделя на Контрактовой называется «UA Week». Экскурсы в историю, национальные костюмы и атрибутика, украинская музыка и кухня  – в течение этих дней предусмотрены мероприятия, направленные на адаптацию иностранцев в украинскую среду. Также есть  большая игровая зона для детей, зона фудкорт и площадка для проведения конкурсов, флешмобов, дефиле, спортивных мероприятий.

    Седьмого мая стартует новая неделя – «EuroWeek». Эти дни организаторы назвали «европейскими» и они будут связанны непосредственно со стартом главного международного конкурса «Евровидение-2017». Основными направлениями локации на Контрактовой станут современные достижения Украины в областях искусства и спорта, музыки, кинематографии, промышленности и новейших технологий, разработанных в стране.

    Список мероприятий на «Feel Ukraine»:

    5.04  – День музыкальных хитов

    6.04 – День года

    7.04 – День разнообразия

    8.04-9.04 – День памяти

    10.04 – День этно

    11.04 – День спорта

    12.04 – День моды

    13.04 – День музыки

    14.04 – День Европы

    Седьмого мая стартует новая неделя – «EuroWeek». Эти дни организаторы назвали «европейскими» и они будут связанны непосредственно со стартом главного международного конкурса «Евровидение-2017». Основными направлениями локации на Контрактовой станут современные достижения Украины в областях искусства и спорта, музыки, кинематографии, промышленности и новейших технологий, разработанных в стране.

    Напомним, что сегодня в центре Киева откроют Eurovision Village
    Украинская музыка
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