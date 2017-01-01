Феминистка и «отличница» Эмма Уотсон разделась для съемки в журнале



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Еще со времен «поттерианы» к Эмме Уотсон приклеился имидж умницы и скромницы, а она не особенно и сопротивляется: британская актриса учится в университете, просиживает часами в библиотеке и активно выступает за права женщин в ООН.

Но времена меняются: звезда новой голливудской экранизации «Красавицы и чудовища» неожиданно разделась для съемки в журнале Vanity Fair.

На обложке издания Эмма появилась в достаточно целомудренном платье Oscar de la Renta с открытыми плечами, а вот некоторые снимки внутри мартовского номера можно назвать провокационными. Например, фото, где на Эмме из одежды лишь юбка и короткий вязаный кейп из последней коллекции Burberry.

Кто-то скажет «Гермиона выросла», а кто-то вспомнит, как мисс Уотсон критиковала феминистку Бейонсе за излишний эксгибиционизм на сцене и усмехнется. Лицемерие? Не думаем. В конце концов, остальные кадры фотосессии и обстоятельное интервью доказывают, что эта актриса не похожа на легкомысленных голливудских старлеток, готовых добиться славы ценой «голого тела». Известность как таковая Эмме претит, а если уж она и предстает топлес в кадре, то только в целях художественной гармонии. «Я всегда думала, что я слишком серьезна для этой работы», — заявляет Эмма, и ее взгляд говорит именно об этом.

Джерело: graziamagazine.ru