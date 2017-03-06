Феминистки решили поддержать Эмму Уотсон при помощи бикини
- Сьогодні, 06:38
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Розсилка
Звезда «Поттерианы» Эмма Уотсон недавно оказалась в центре скандала.
Виной всему стала откровенная фотосессия 26-летней актрисы.
На феминистку Эмму со всех сторон посыпались обвинения в том, что она предает собственные идеалы, публично демонстрируя обнаженную натуру.
Сама актриса выступила с ответом на все обвинения, заявив, что феминизм — это как раз и есть свобода выбора для женщин. Другие последовательницы движения решили поддержать Эмму, выбрав для этого оригинальный способ: в соцсетях девушки делятся снимками в бикини, подписывая их хэштегом #whatfeministswear («что носят феминистки»).
#whatfeministswear : Literally anything we feel like. From burkas to bikinis. pic.twitter.com/ehcI3F4imC— Jennifer Arfsten (@JenniferArfsten) March 6, 2017
Джерело: graziamagazine.ru