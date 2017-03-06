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    Шоу-біз

    Феминистки решили поддержать Эмму Уотсон при помощи бикини

    • Сьогодні, 06:38
    • Розсилка

    Звезда «Поттерианы» Эмма Уотсон недавно оказалась в центре скандала.

    Виной всему стала откровенная фотосессия 26-летней актрисы.

    На феминистку Эмму со всех сторон посыпались обвинения в том, что она предает собственные идеалы, публично демонстрируя обнаженную натуру.

    Сама актриса выступила с ответом на все обвинения, заявив, что феминизм — это как раз и есть свобода выбора для женщин. Другие последовательницы движения решили поддержать Эмму, выбрав для этого оригинальный способ: в соцсетях девушки делятся снимками в бикини, подписывая их хэштегом #whatfeministswear («что носят феминистки»).

    Джерело: graziamagazine.ru

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