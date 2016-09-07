Филипп Киркоров: Мои дети никогда не познакомятся с биологической мамой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Филипп Киркоров воспитывает двоих детей: сына Мартина и дочь Аллу-Викторию. Певец старается избегать расспросов о своей личной жизни, ограничиваясь лишь лаконичными фразами.

Недавно артист стал героем передачи «Секрет на миллион». В интервью Лере Кудрявцевой ему все же пришлось ответить на волнующий всех вопрос о матери своих малышей. Ведущая спросила певца, когда же он познакомит детей с их мамой. «С биологической мамой они никогда не познакомятся. Она никогда не заговорит!» — безапелляционно заявил Филипп.

Музыкант уверен, что его детям хватает женского внимания и отсутствие материнской любви не сказывается на их воспитании: «У них есть потрясающий папа! У нас есть тетя Мари. Она заменила все женское, что нужно нам. Она мама и для них, и для меня. Кроме того, у них есть крестная Наташа. Алле-Виктории хватает женского тепла сполна. Не надо говорить, что не хватает! И папиного тоже! Она купается в любви! Они не два уникальных ребенка в мире, которые, скажем формально, остались без мамы».

Публикация от Алла-Виктория Киркорова (@allavictoriyakirkorova) Апр 16 2017 в 2:23 PDT

Джерело: graziamagazine.ru