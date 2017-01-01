Фильм «Красавица и чудовище» стал самым кассовым мюзиклом в истории



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мюзикл «Ла-ла-Лэнд»с Эммой Стоун и Райаном Гослингом стал рекордсменом по количеству номинаций на «Оскар», а фильм «Красавица и чудовище» установил рекорд иного толка – став самым кассовым мюзиклом в истории голливудского кино.

Ремейк классического мультфильма Disney с Эммой Уотсон, Дэном Стивенсом, Люком Эвансом и множеством других звезд уже заработал в прокате свыше 690 миллионов долларов – при этом официальная премьера «Красавицы и чудовища» в кинотеатрах состоялась всего 10 дней назад. Фильм уже стал самым успешным мюзиклом в истории, а вскоре может войти еще и в «клуб миллиардеров» - эксперты ожидают, что за следующие три-четыре недели кассовые сборы «Красавицы и чудовища» перевалят за отметку в миллиард долларов.

В пятерке самых кассовых музыкальных фильмов, снятых в Голливуде, также значатся «Бриолин» с Джоном Траволтой, «Чикаго» с Кэтрин Зета-Джонс и Рене Зеллвегер, «Ла-ла Лэнд» и «Отверженные» с Хью Джекманом и Энн Хэтэуэй.

Джерело: popcornnews