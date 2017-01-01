Фильм со скандальным Шайей ЛаБафом собрал всего 7 фунтов в Англии

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Военный триллер выпустили в Великобритании только в одном кинотеатре

Премьера «Войны» состоялась на Венецианском кинофестивале еще в 2015 году. С тех пор фильм с большими трудностями добирался до больших экранов. Нельзя сказать, что критики благоволили ему. История о том, как морпех возвращается в постапокалиптическую Америку, собрала в мировом прокате 450 000 долларов, из них чуть больше 15 000 пришлось на Россию, сообщает Variety.

По большей части лента, которую снял Дито Монтиель, вышла на VOD и прочих цифровых платформах, минуя кинозалы. Но в прошедшие выходные картина вышла в Великобритании, в кинотеатре Reel Cinema, расположенном в Бёрнли, графство Ланкашир. Одновременно фильм был доступен и на VOD, а на DVD и blu-ray он выйдет в мае.

На «Войну» в Reel Cinema был продан один билет за 7 фунтов. В долларах это примерно 8,70. «Бедняга Шайа, — говорит аналитик кинопроката Пол Дергарабедян из ComScore. — Такая премьера достойна Книги рекордов Гиннесса».

Шайа ЛаБаф раньше снимался у Монтиеля в фильме «Как узнать своих святых». В последнее время актер привлекает внимание не своими ролями, а разного рода акционизмом. Его последняя инсталляция была посвящена протесту против президента Трампа.

Вообще же англичане порой игнорируют фильмы, несмотря на участие в них крупных звезд. Так, лента «Колония Дигнидад» с Эммой Уотсон заработала на родине актрисы всего 47 фунтов в премьерный уик-энд, а драма «Благодетель» с Ричардом Гиром, выпущенная весной 2016-го, принесла прокатчику 25 фунтов.

Есть, конечно, в истории с семью фунтами «Войны» и некоторый плюс: сейчас из-за новостного повода многие узнают о существовании этого фильма. Кроме ЛаБафа, в фильме снимались Кейт Мара, Джай Кортни и Гари Олдман.