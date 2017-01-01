Фильм украинского режиссера номинирован на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля

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Сергей Лозница

Председателем жюри будет легендарный Педро Альмодавар

17 мая стартует 70-й юбилейный Каннский кинофестиваль. Вчера в Париже была объявлена программа фестиваля, и стало известно, что в нее вошел фильм украинского режиссера Сергея Лозницы «Кроткая».

Лозница заинтриговал зрителей, рассказав о фильме: «Это фантастическая история, которую я от начала до конца придумал. Стимулировал мою фантазию фантастический рассказ Достоевского, который так и называется «Кроткая», и который сам Достоевский назвал «фантастическим». Это история жертвы и палача, рассказанная палачом».

Сергей снимал «Кроткую» в Латвии, но отправил героев ленты в современную российскую провинцию. По сюжету, женщина получает назад посылку, которую она отправляла своему заключенному мужу. Желание узнать, что с ним произошло, подталкивает ее на большое путешествие.

Это не первый фильм Сергея Лозницы, который попадает на Каннский кинофестиваль. До этого у основном конкурсе Канн участвовали его фильмы «Счастье мое» и «В тумане». А документальный фильм «Майдан» показали во внеконкурсной программе в 2014 году.

Кроме «Кроткой» нашего соотечественника, в основной конкурс вошло еще 18 лент: «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Хорошее время» Бенни и Джоша Сефди, «Ты никогда здесь не был» Линн Рэмси, «L'amant double» Франсуа Озона, «Месяц Юпитера» Корнелла Мундруцо, «Убийство священного оленя» Йоргоса Лантимоса, «Radiance» Наоми Кавасе, «Le Redoubtable» Мишеля Хазанавичуса, «Happy End» Михаэля Ханеке, «Wonderstruck» Тодда Хейнса, «День после» Хон Сан-су, «Обманутый» Софии Копполы, «Роден» Жака Дуайона, «Окча» Пона Джун-хо, «120 ударов сердца в минуту» Робина Кампилло и «В тени» Фатиха Акина.