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    Шоу-біз

    Фильма не будет: Мадонна назвала «шарлатанами» создателей ее байопика

    • Сьогодні, 14:20
    • Розсилка

    Буквально вчера СМИ облетела новость о том, что о поп-диве Мадонне снимут полнометражный фильм.

     Сама звезда к этому заявлению отнеслась более чем настороженно. Мадонна считает, что те, кто спекулируют на ее имени – шарлатаны.

    Поп-звезда выразила свое мнение относительно фильма на своей страничке в социальной сети Instagram:

    «Никто не знает того, что знаю я, и через что мне пришлось пройти. Только я могу рассказать свою историю. Любой другой, кто попытается это сделать – шарлатан и дурак. Поиск быстрой выгоды без проделывания работы – это болезнь нашего общества». 

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    По сообщениям западных СМИ, производством фильма должна была заняться киностудия Universal. По словам инсайдеров, картина под рабочим названием «Blonde Ambition» (это название гастрольного тура Мадонны в 1990 году) расскажет о периоде творчества певицы в 80-90-х годов, когда Мадонна пыталась выпустить первый альбом.

    В фильме будут показаны трудности, связанные с выходом альбома, а также последующая мировая слава. Также инсайдеры отметили, что сценарий к фильму был написан еще в прошлом году.


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