Фильма не будет: Мадонна назвала «шарлатанами» создателей ее байопика

Буквально вчера СМИ облетела новость о том, что о поп-диве Мадонне снимут полнометражный фильм.

Сама звезда к этому заявлению отнеслась более чем настороженно. Мадонна считает, что те, кто спекулируют на ее имени – шарлатаны.

Поп-звезда выразила свое мнение относительно фильма на своей страничке в социальной сети Instagram:

«Никто не знает того, что знаю я, и через что мне пришлось пройти. Только я могу рассказать свою историю. Любой другой, кто попытается это сделать – шарлатан и дурак. Поиск быстрой выгоды без проделывания работы – это болезнь нашего общества».

По сообщениям западных СМИ, производством фильма должна была заняться киностудия Universal. По словам инсайдеров, картина под рабочим названием «Blonde Ambition» (это название гастрольного тура Мадонны в 1990 году) расскажет о периоде творчества певицы в 80-90-х годов, когда Мадонна пыталась выпустить первый альбом.