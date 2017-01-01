Финалист «Евровидения» обратил внимание на проблемы беженцев

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Представитель Португалии Сальвадор Собрал во время пресс-конференции обратился к важной теме

Один из финалистов «Евровидения-2017» Сальвадор Собрал, представляющий Португалию, во время первой пресс-конференции в новом статусе призвал защищать права беженцев.

27-летний артист пришел на встречу с прессой в свитшоте, на котором написано S.O.S Refugees. (Спасите беженцев).

Журналист задал вопрос, что значит его месседж, на что певец объяснил свою позицию.

««Евровидение» - это большой европейский праздник, но есть вещи, которые волнуют меня, и я думаю, многих людей. Когда я думал о поездке сюда, я сразу подумал о беженцах. Они бегут из своих стран от смерти, не путайте, эти люди – не мигранты, они - беженцы. Не могу сказать, что Европа не прилагает усилий, но процедура могла бы быть проще. Есть так много бюрократических правил для людей, которые бегут от смерти. К примеру, у человека который едва спасся, просят свидетельство о рождении. Мы можем упростить этот процесс. Европа должна помочь создать законный и безопасный путь для таких людей в страны, куда они направляются. Если я здесь, я должен донести утверждение: если мы люди, мы должны быть гуманными», - подчеркнул Сальвадор.

Этот спич артиста вызвал громкие аплодисменты прессы и его конкурентов.

Напомним, ради Сальвадора Собрала, представителя Португалии на «Евровидении-2017» организаторы изменили правила конкурса. Такой шаг связан с состоянием здоровья парня.

Джерело: ТСН