Финалист украинского Нацотбора на «Евровидение» сыграет концерт в России

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Фото: tochka.net Певец Рожден Ануси

В комментариях пользователи сети активно выражают свое возмущение предстоящим мероприятием

Участник Нацотбора на «Евровидение-2017» в Украине, певец Рожден Ануси даст концерт в столице страны-агрессора России.

Выступление Rozhden, который по результатам второго полуфинала вышел в финал Нацотбора, состоится в Москве, 17 февраля, в клубе «Гластонберри». Об этом на своей странице в Facebook написала украинский продюсер Алена Мозговая, прикрепив ссылку на афишу мероприятия.

«Всем, кто голосовал за этого парня, вам сюда. Особенно члены жюри, которые поставили ему наивысший бал, могут получить наслаждение. По ссылке, вы, «уважаемые», сможете приобрести билеты на его московский концерт. Голуби мира они такие, они не знают границ и войны», — отметила она.

На официальной странице артиста также значится этот концерт вместе с выступлением в Киеве.

«Мы на глупые вопросы комментарии не даем», - ответили в пресс-службе артиста на вопрос о том, не боится ли Рожден, что концерт в России повлияет на отношение к нему в Украине, а также на результаты финала Нацотбора на «Евровидение-2017», который состоится 25 февраля.

В комментариях пользователи сети активно выражают свое возмущение и непонимание сложившейся ситуации.

Подписчики также отметили, что Рожден выступил в шоу Ивана Урганта в Москве в октябре этого года, а во времена своего участия в «Голосі країни» заявлял, что он русский.

Напомним, Rozhden — музыкант и саунд-продюсер, работающий в жанрах поп, фанк и соул. 27-летний Рожден Ануси родился в Одессе, а сейчас живет на три города. «Не уезжаю из Одессы, там родители, – говорил он ресурсу peopletalk. – Еще недавно основной дом был в Киеве, мы только что закончили работу над студией. И в Москве я вроде тоже живу, по крайней мере постоянно приезжаю».

В 2012 году стал участником проекта «Голос країни» и дошел до финала в составе команды Дианы Арбениной. В 2014 году Рожден выпустил дебютный альбом «Правда». Причем сингл «Знаешь» стал одним из самых исполняемых композиций на слепых прослушиваниях в российском шоу «Голос». А в октябре в московском клубе презентовал свой второй диск «R2».