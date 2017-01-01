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    Финалистка шоу «Голос країни» и группа «Рокаш» презентовали видеоклип с бомжом в главной роли

    • Сьогодні, 17:23
    • Розсилка

    Закарпатская группа «Рокаш» и финалистка вокального шоу «Голос країни» Ангелина Моняк сняли драматический клип на песню «Почему и почему», главным героем которого стал пьяница-бомж.

    По словам музыкантов, они хотели привлечь внимание к проблеме алкоголизма в Украине.

    «Проблема алкоголизма в нашем обществе очень болезненна. Каждый хочет, чтобы эта беда не коснулась его близких. До сих пор в нашей культуре пьянку изображали преимущественно шутливо, хотя на самом деле это очень страшно. Нашим клипом мы хотим предостеречь прежде всего молодежь от этой пагубной привычки», – рассказал лидер группы «Рокаш» Виктор Янцо.

    Также музыкант отметил, что голос Ангелины Моняк и ее присутствие в клипе добавили ему возвышенных молитвенных красок.

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    Финалистка шоу «Голос країни» и группа «Рокаш» презентовали видеоклип с бомжом в главной роли
    Финалистка шоу «Голос країни» и группа «Рокаш» презентовали видеоклип с бомжом в главной роли
    Финалистка шоу «Голос країни» и группа «Рокаш» презентовали видеоклип с бомжом в главной роли
    Финалистка шоу «Голос країни» и группа «Рокаш» презентовали видеоклип с бомжом в главной роли
    Финалистка шоу «Голос країни» и группа «Рокаш» презентовали видеоклип с бомжом в главной роли
    Финалистка шоу «Голос країни» и группа «Рокаш» презентовали видеоклип с бомжом в главной роли
    Финалистка шоу «Голос країни» и группа «Рокаш» презентовали видеоклип с бомжом в главной роли

    «Среди сплошной безысходности такой чистый голос – как луч надежды и заботы о каждой душе», – считают музыканты.


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