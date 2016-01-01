Forbes назвал Канье Уэста главным неудачником музыкальной индустрии 2016 года

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Издание Forbes под конец года составило необычный рейтинг, назвав главных «неудачников» музыкальной индустрии текущего года.

Возглавили список «лузеров» Канье Уэст, группа One Direction и концерт в честь инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

One Direction в рейтинге «неудачников» музыкальной индустрии Forbes оказались из-за ухода Зейна Малика и последующего бессрочного творческого отпуска, в который участники группы отправились в начале 2016 года. Спустя несколько месяцев по-прежнему неизвестно, воссоединятся ли OD вообще.

Канье Уэст в 2016 году неоднократно становился героем скандальных ситуаций, но в рейтинг «неудачников» Forbes попал из-за того, что в связи с нервным срывом был вынужден отменить все концерты до конца 2016 года. Это решение вылилось для рэппера во внушительные убытки – эксперты Forbes полагают, что из-за отмены концертов Канье потерял порядка 10 миллионов долларов.

Ну и, наконец, концерт в честь грядущей инаугурации Дональда Трампа, который должен состояться в январе 2017 года, попал в рейтинг Forbes из-за того, что его организаторы вот уже несколько недель не могут привлечь на мероприятие ни одного звездного исполнителя. От предложения выступить на президентской инаугурации публично отказались Селин Дион, Андреа Бочелли и другие звезды.

Джерело: popcornnews