«Форсаж» могли снять без Вина Дизеля



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В украинский прокат выходит уже восьмая часть фильма «Форсаж», одну из главных ролей в котором сыграл Вин Дизель.

Поклонники франшизы уже не могут представить себе новый фильм «Форсажа» без этого актера, однако, оказывается, его могло там и не быть.

Продюсер картины Нил Мориц рассказал, что во время кастинга первого «Форсажа» роль Доминика Торетто должен был сыграть актер Тимоти Олифант.

Но он отказался, и тогда продюсер предложил на эту роль Вина Дизеля. Мориц также поделился информацией о том, что Пол Уокер стал первым утвержденным актером на свою роль, так как работал вместе с ним над фильмом «Черепа». В итоге фильм получился идеальным, что позволило франшизе не только получить несколько фильмов-продолжений, но и стать одной из самых кассовых в истории Universal. Из исполнителя главной роли Вин Дизель стал одним из продюсеров «Форсажа» и пообещал, что зрителей впереди ждет еще несколько картин из франшизы.