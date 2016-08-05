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    «Форсаж» могли снять без Вина Дизеля

    • Сьогодні, 09:07
    • Розсилка

    В украинский прокат выходит уже восьмая часть фильма «Форсаж», одну из главных ролей в котором сыграл Вин Дизель.

    Поклонники франшизы уже не могут представить себе новый фильм «Форсажа» без этого актера, однако, оказывается, его могло там и не быть.

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    Продюсер картины Нил Мориц рассказал, что во время кастинга первого «Форсажа» роль Доминика Торетто должен был сыграть актер Тимоти Олифант.

    Но он отказался, и тогда продюсер предложил на эту роль Вина Дизеля. Мориц также поделился информацией о том, что Пол Уокер стал первым утвержденным актером на свою роль, так как работал вместе с ним над фильмом «Черепа». В итоге фильм получился идеальным, что позволило франшизе не только получить несколько фильмов-продолжений, но и стать одной из самых кассовых в истории Universal. Из исполнителя главной роли Вин Дизель стал одним из продюсеров «Форсажа» и пообещал, что зрителей впереди ждет еще несколько картин из франшизы. 

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    «Форсаж» могли снять без Вина Дизеля
    «Форсаж» могли снять без Вина Дизеля
    «Форсаж» могли снять без Вина Дизеля
    «Форсаж» могли снять без Вина Дизеля
    «Форсаж» могли снять без Вина Дизеля
    «Форсаж» могли снять без Вина Дизеля
    «Форсаж» могли снять без Вина Дизеля
    «Форсаж» могли снять без Вина Дизеля
    «Форсаж» могли снять без Вина Дизеля
    «Форсаж» могли снять без Вина Дизеля
    «Форсаж» могли снять без Вина Дизеля
    «Форсаж» могли снять без Вина Дизеля

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