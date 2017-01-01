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    Шоу-біз

    Фото Дэвида Бекхэма с дочерью умиляют соцсети

    • Сьогодні, 16:33
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    Многодетный отец Дэвид Бекхэм вместе с детьми попал в объектив папарацци

    Дэвид Бекхэм вместе с детьми появился в аэропорту Лос-Анджелеса. Папарацци сфотографировали его, идущего с дочерью Харпер по одну руку и с ее куклой в другой. Об этом пишет Daily Mail.

    Многодетный отец Дэвид Бекхэм вместе с детьми попал в объектив папарацци, когда покидал аэропорт в Лос-Анджелесе. На снимках видно, что сыновья экс-футболиста идут впереди, а дочь Харпер Бекхэм ведет за руку. Особенно умилительным выглядит, то как бережно Бекхэм несет куклу дочери.

    Харпер, которая явно унаследовала от мамы любовь к моде, похоже, совсем не устала после перелета из Великобритании и скромно улыбалась, идя рядом с папой.

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    Фото Дэвида Бекхэма с дочерью умиляют соцсети
    Фото Дэвида Бекхэма с дочерью умиляют соцсети
    Фото Дэвида Бекхэма с дочерью умиляют соцсети
    Фото Дэвида Бекхэма с дочерью умиляют соцсети
    Фото Дэвида Бекхэма с дочерью умиляют соцсети

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