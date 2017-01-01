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    Фото людей, которые победили анорексию

    • Сьогодні, 10:57
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    Герои фотоподборки - преимущественно женщины

    Красоту человеческого тела после победы над анорексией зафиксировали на фотографиях. Их публикует boredpanda.

    Герои фотоподборки - преимущественно женщины. Танцовщица школы балета, мама младенца, участники команд по игровым видам спорта, чемпионы по боди-билдинга. Некоторых чрезмерное похудение привело к инвалидной коляске.

    После выздоровления вес тела увеличился в 20-30 кг, улыбку украсили пухлые щеки, а тело изменило форму в лучшую сторону.

    Анорексия является психосоматической болезнью, при которой организм отказывается принимать пищу. Возникает как после чрезмерного увлечения похуданием, так и из-за сильных стрессов.

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    на весь екран згорнути
    Фото людей, которые победили анорексию
    Фото людей, которые победили анорексию
    Фото людей, которые победили анорексию
    Фото людей, которые победили анорексию
    Фото людей, которые победили анорексию
    Фото людей, которые победили анорексию
    Фото людей, которые победили анорексию
    Фото людей, которые победили анорексию
    Фото людей, которые победили анорексию
    Фото людей, которые победили анорексию
    Фото людей, которые победили анорексию
    Фото людей, которые победили анорексию
    Фото людей, которые победили анорексию
    Фото людей, которые победили анорексию
    Фото людей, которые победили анорексию
    Фото людей, которые победили анорексию
    Фото людей, которые победили анорексию
    Фото людей, которые победили анорексию
    Фото людей, которые победили анорексию
    Фото людей, которые победили анорексию
    Фото людей, которые победили анорексию
    Фото людей, которые победили анорексию
    Фото людей, которые победили анорексию
    Фото людей, которые победили анорексию
    Фото людей, которые победили анорексию

     

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