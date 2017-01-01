Фото людей, которые победили анорексию

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Герои фотоподборки - преимущественно женщины

Красоту человеческого тела после победы над анорексией зафиксировали на фотографиях. Их публикует boredpanda.

Герои фотоподборки - преимущественно женщины. Танцовщица школы балета, мама младенца, участники команд по игровым видам спорта, чемпионы по боди-билдинга. Некоторых чрезмерное похудение привело к инвалидной коляске.

После выздоровления вес тела увеличился в 20-30 кг, улыбку украсили пухлые щеки, а тело изменило форму в лучшую сторону.

Анорексия является психосоматической болезнью, при которой организм отказывается принимать пищу. Возникает как после чрезмерного увлечения похуданием, так и из-за сильных стрессов.