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    Фотоателье, куда врезался Джордж Майкл, стало местом паломничества

    • Сьогодні, 06:28
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    Владелец фотоателье Snappy Snaps в лондонском районе Хампстед не знает, куда деваться от поклонников покойного певца Джорджа Майкла, которые сделали магазин местом паломничества.

    Все дело в том, что в 2010 году артист врезался в это здание на своем внедорожнике, находясь под действием марихуаны

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    После смерти скончавшегося в конце декабря 2016-го артиста фанаты Майкла стали каждый день приходить в Snappy Snaps. Они фотографируются внутри и снаружи ателье, а также оставляют памятные записки и цветы у входа в здание.

    По словам работников магазина, его владелец считает, что такое положение дел "плохо для бизнеса". Хозяин лавки просит поклонников Майкла не делать из его помещения место паломничества, но ничто не помогает – люди продолжают стекаться к порогу Snappy Snaps. Местные жители утверждают, что после смерти звезды магазин стал локальной достопримечательностью.

    В 2010 году Джордж Майкл врезался в здание ателье, находясь под действием алкоголя и марихуаны. К счастью, никто не погиб. За вождение автомобиля в нетрезвом состоянии певец получил два месяца тюрьмы. Кроме того, Майкл был вынужден заплатить крупный штраф и отказаться от вождения на пять лет. Ему вернули права лишь в 2015-м.

    Джордж Майкл был найден мертвым у себя дома в Лондоне 25 декабря. Причина смерти звезды до сих пор не установлена.

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    Фотоателье, куда врезался Джордж Майкл, стало местом паломничества
    Фотоателье, куда врезался Джордж Майкл, стало местом паломничества
    Фотоателье, куда врезался Джордж Майкл, стало местом паломничества
    Фотоателье, куда врезался Джордж Майкл, стало местом паломничества
    Фотоателье, куда врезался Джордж Майкл, стало местом паломничества
    Фотоателье, куда врезался Джордж Майкл, стало местом паломничества
    Фотоателье, куда врезался Джордж Майкл, стало местом паломничества
    Фотоателье, куда врезался Джордж Майкл, стало местом паломничества
    Фотоателье, куда врезался Джордж Майкл, стало местом паломничества
    Фотоателье, куда врезался Джордж Майкл, стало местом паломничества
    Фотоателье, куда врезался Джордж Майкл, стало местом паломничества
    Фотоателье, куда врезался Джордж Майкл, стало местом паломничества
    Фотоателье, куда врезался Джордж Майкл, стало местом паломничества
    Фотоателье, куда врезался Джордж Майкл, стало местом паломничества

    .По материалам: vesti.ru, Мetro

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