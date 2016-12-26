Фотоателье, куда врезался Джордж Майкл, стало местом паломничества

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Владелец фотоателье Snappy Snaps в лондонском районе Хампстед не знает, куда деваться от поклонников покойного певца Джорджа Майкла, которые сделали магазин местом паломничества.

Все дело в том, что в 2010 году артист врезался в это здание на своем внедорожнике, находясь под действием марихуаны

После смерти скончавшегося в конце декабря 2016-го артиста фанаты Майкла стали каждый день приходить в Snappy Snaps. Они фотографируются внутри и снаружи ателье, а также оставляют памятные записки и цветы у входа в здание.

По словам работников магазина, его владелец считает, что такое положение дел "плохо для бизнеса". Хозяин лавки просит поклонников Майкла не делать из его помещения место паломничества, но ничто не помогает – люди продолжают стекаться к порогу Snappy Snaps. Местные жители утверждают, что после смерти звезды магазин стал локальной достопримечательностью.

В 2010 году Джордж Майкл врезался в здание ателье, находясь под действием алкоголя и марихуаны. К счастью, никто не погиб. За вождение автомобиля в нетрезвом состоянии певец получил два месяца тюрьмы. Кроме того, Майкл был вынужден заплатить крупный штраф и отказаться от вождения на пять лет. Ему вернули права лишь в 2015-м.

Джордж Майкл был найден мертвым у себя дома в Лондоне 25 декабря. Причина смерти звезды до сих пор не установлена.

.По материалам: vesti.ru, Мetro