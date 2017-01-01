Фотографии знаменитостей, которые выглядят старше своего возраста, но все равно прекрасны

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East News Леди Гага и Ферги

Такое ощущение, что сейчас, когда красота во многом определяется количеством операций или инъекций ботокса, выглядеть на свой возраст уже не модно.

Чего только ни делает большая часть голливудских звезд, чтобы выглядеть моложе своих лет: «уколы красоты», диеты, пластические операции и занятия фейсфитнесом.

Но есть знаменитости, которые не стремятся что-то в себе менять и с радостью смотрят каждое утро на свое отражение в зеркале. Им все равно, что они выглядят старше своих лет. И мы не станем советовать им менять стилистов или ложиться под нож, ведь они и так прекрасны! 1 з 12 на весь екран згорнути East News

Джерело: adme.ru