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    Шоу-біз

    Фотографии знаменитостей, которые выглядят старше своего возраста, но все равно прекрасны

    • Сьогодні, 14:37
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    Леди Гага и Ферги
    East News
    Леди Гага и Ферги

    Такое ощущение, что сейчас, когда красота во многом определяется количеством операций или инъекций ботокса, выглядеть на свой возраст уже не модно.

    Чего только ни делает большая часть голливудских звезд, чтобы выглядеть моложе своих лет: «уколы красоты», диеты, пластические операции и занятия фейсфитнесом.

    Но есть знаменитости, которые не стремятся что-то в себе менять и с радостью смотрят каждое утро на свое отражение в зеркале. Им все равно, что они выглядят старше своих лет. И мы не станем советовать им менять стилистов или ложиться под нож, ведь они и так прекрасны!

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    Сколько статуэток «Грэмми» успела выиграть Адель? Вроде бы 15. А ведь ей всего 28 лет.
    Волей или неволей мы были свидетелями многих событий в жизни Бритни. Многие помнят ее еще со времен «Baby One More Time», которая вышла аж в 1999 году. Может, поэтому так трудно поверить, что ей недавно исполнилось только 35 лет.
    На этом фото из фильма 1989 года «Шофер мисс Дэйзи» актеру 52 года. Кажется, и в 100 лет Морган Фримен будет выглядеть на 60.
    Большинство из нас впервые увидели Марго Робби в роли жены героя Ди Каприо в фильме «Волк с Уолл-стрит». Знаете ли вы, что тогда ей было 22 года? А сейчас 26 лет.
    Майкл Фассбендер великолепен. Хитрая улыбка, морщинки вокруг глаз, задумчивый лоб только придают ему шарма. Ему 39 лет.
    Когда Шайя появился в клипе Сии «Elastic Heart», мы поначалу не узнали в матером бородатом мужчине парнишку из «Трансформеров». А было ему тогда всего 26 лет. ЛаБаф возмужал, но без бороды все вернулось на круги своя.
    Анджелина Джоли снялась во многих фильмах, многие из которых получили титул самых кассовых картин года. У нее 6 детей. Она активно занимается гуманитарной деятельностью. Эти и многие другие ее заслуги не отменяют факта, что ей только 41 год.
    Леди Гага выглядит лет на 30–35 еще со времен «Poker Face», что было в далеком 2008 году, то есть 9 лет назад. Но 30 ей стукнуло буквально в этом году.
    Ферги всегда выглядела старше своих лет. Но теперь ей 41, и она тоже выглядит на 40. Кажется, время над нею не властно.
    Лиам по виду ненамного младше своего известного брата Тора, но только по виду. Недавно ему исполнилось 27 лет.
    Сколько лет мы слушаем прекрасный голос Бейонсе? 10 или 20. Кажется, она всегда была на вершинах чартов и всегда выглядела роскошно. Мы полагали, она знает секрет вечной красоты. Но на самом деле ей всего 35 лет.
    Фотографии знаменитостей, которые выглядят старше своего возраста, но все равно прекрасны
    East News

    Джерело: adme.ru

    знаменитости
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