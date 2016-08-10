Французская актриса Одри Тоту стала рыцарем

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Актриса получила высшую награду Франции

Французская киноактриса Одри Тоту получила высшую награду Франции – Орден Почетного легиона. Ее имя значится в списке 526 награжденных, актриса удостоена начальной степени – рыцаря ордена.

Среди других удостоенных награды оказалась старейший французский режиссёр армянского происхождения Аньес Варда, получившая высокую степень великого офицера ордена. Ещё одним рыцарем стал другой французский режиссер Арно Деплешен, последний фильм которого, «Призраки Измаила», вошел в конкурсную программу 70-го Каннского кинофестиваля.

Звания командора ордена удостоен сценарист, актёр, драматург и писатель Жан-Клод Каррьер. Также среди рыцарей Почётного легиона теперь значатся известная французская актриса 60-70-х годов Анна Карина и израильский режиссер Амос Гитай.

Орден Почетного легиона, учрежденный в 1802 году Наполеоном Бонапартом, имеет пять степеней. В год награждается не менее трех тысяч человек. Всех пяти степеней за время существования награды удостаивались чуть больше 90 человек. Одобренные президентом Франции списки публикуются три раза в год – в День взятия Бастилии, на Пасху и на Новый год.