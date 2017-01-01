Французский певец исполнил нежную композицию «Небокрай» на украинском языке

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Поль Манондиз

Видео исполнитель опубликовал на личном канале в YouTube

Французский певец Поль Манондиз презентовал клип на свою первую украиноязычную песню «Небокрай».

«Небокрай» - это чувственная история любви, история поиска и встречи двух сердец.

«Сейчас для страны особенно важный момент единения, благодаря уважению к украинским корням внутри каждого из нас. Поэтому клип, воплощенный в жизнь талантливым режиссером Екатериной Куренковой, изображает Украину 19-го века. Приятного просмотра», - говорит Поль.

Над созданием клипа и аудиотреком работали композитор и поэт Каролина Миргородская, режиссер Екатерина Куренкова, актеры Поль, Елена и Саша Манондиз, Татьяна Рылина, Наталья Дубовик, Виктория, Юлия, Ирина Заика и другие. Продюсером работы выступила Лилия Рубан.

Напомним, Поль Манондиз подавал свою кандидатуру на участие в «Евровидении-2017» от Украины с песней «War is lonely», однако ему не удалось пройти предварительный отбор.

Поль Манондиз - французский певец, завоевавший Золотой приз Королевской Консерватории Брюсселя. В его репертуаре песни на французском, английском, а с недавних пор и на украинском языках.

Певец родился в Брюсселе, начал петь с детства, занимался с репетитором по вокалу, позже поступил в консерваторию. В 20 лет Поль переехал в Париж, где развивал свой талант, сотрудничая со звукозаписывающими компаниями. С 2015 года Поль живет в Украине со своей женой. Украина, по словам певца, поразила его своим радушием и открытостью.