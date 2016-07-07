Франсуа Олланд вручил Арнольду Шварценеггеру орден Почетного легиона

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На днях бывший губернатор Калифорнии и популярный актер Арнольд Шварценеггер получил почетную награду Франции – орден Почетного легиона – за свою экологическую деятельность.

Президент страны Франсуа Олланд лично вручил орден Шварценеггеру в Елисейском дворце.

В своем Twitter актер пишет слова благодарности французскому президенту за оказанную честь:

«Спасибо Франсуа Олланду за то, что сделал меня командором ордена Почетного легиона».

Командор ордена Почетного легиона – это третья из пяти ступеней почетных званий награды. Ранее актриса Одри Тоту была награждена орденом первой степени за свой вклад в французский кинематограф, пишет popcornnews. Самого высшего и престижного звания удостаиваются меценаты, деятели искусства и политики.