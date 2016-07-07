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    Франсуа Олланд вручил Арнольду Шварценеггеру орден Почетного легиона

    • Сьогодні, 13:05
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    На днях бывший губернатор Калифорнии и популярный актер Арнольд Шварценеггер получил почетную награду Франции – орден Почетного легиона – за свою экологическую деятельность.

    Президент страны Франсуа Олланд лично вручил орден Шварценеггеру в Елисейском дворце.

    В своем Twitter актер пишет слова благодарности французскому президенту за оказанную честь:

    «Спасибо Франсуа Олланду за то, что сделал меня командором ордена Почетного легиона».

    Командор ордена Почетного легиона – это третья из пяти ступеней почетных званий награды. Ранее актриса Одри Тоту была награждена орденом первой степени за свой вклад в французский кинематограф, пишет popcornnews. Самого высшего и престижного звания удостаиваются меценаты, деятели искусства и политики.

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    Франсуа Олланд вручил Арнольду Шварценеггеру орден Почетного легиона
    Франсуа Олланд вручил Арнольду Шварценеггеру орден Почетного легиона
    Франсуа Олланд вручил Арнольду Шварценеггеру орден Почетного легиона
    Франсуа Олланд вручил Арнольду Шварценеггеру орден Почетного легиона
    Франсуа Олланд вручил Арнольду Шварценеггеру орден Почетного легиона

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