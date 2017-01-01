Фронтмен О.Torvald о российской участнице «Евровидения»: Юля — информационный солдат

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Женя Галич

Женя Галич высказал свое мнение о Юлии Самойловой

Фронтмен О.Torvald Женя Галич в программе «Светская жизнь» высказался о представительнице от России на «Евровидение 2017» Юлии Самойловой. Украинский музыкант считает, что российская певица – всего лишь солдат в информационной войне.

«Комментировать эту ситуацию бессмысленно, я хочу призвать всех людей, у кого будет чесаться сказать что-то, что либо, условно говоря. Нужно пускать, не нужно пускать, даже когда пустим или не пустим , делать какие-то комментарии и быть осторожными . Потому, что война — информационная и Юля — информационный солдат», — считает певец.

Галич признается, что много репетирует и работает над вокалом, свои недочеты знает и к конкурсу попытается их исправить: «Если серьезно подготовка заключается в том, что я занимаюсь вокалом много. У меня есть проблемы с этим, я всегда пел в гараже, на фестивалях и так далее. На песенных конкурсах никогда не пел для такой колоссальной аудитории и более всего мне хочется достойно представить нашу страну».