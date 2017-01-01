Фурор на «Евровидении-2017»: немецкие фанаты нарядились в Верку Сердючку и ее танцоров

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На евровечеринке минувшей ночью в центре внимания оказались немцы, которые приятно удивили своими образами

Минувшей ночью в столичном EuroClub было шумно, интересно и весело. Пока гости вечеринки ожидали появления на сцене участников «Евровидения-2017», их внимание привлекли фанаты из Германии. Немцы пришли на вечеринку в образах Верки Сердючки и ее танцоров.

На них были серебристые костюмы, похожие на те, в которых Сердючка и ее подтанцовка выступили на «Евровидении» в 2007 году с песней Dancing Lasha Tumbai. Кстати, тогда Украина (Андрей Данилко) заняла второе место на песенном конкурсе.

Немецкая «Верка» и правда была очень похожа на настоящую, вот только больше раза в два.

Не успели немецкие фанаты зайти в зал, как к ним начали подбегать европейцы и фотографироваться.

«Сердючка» и ее танцоры из Германии с радостью делали селфи в обнимку и с поцелуями со всеми желающими, улыбались, танцевали, пели Dancing Lasha Tumbai и пили пиво – в общем, развлекали публику.

Джерело: ТСН