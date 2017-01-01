Футбол и красота. Откровенные фото бельгийки Роуз Бертрам

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Необычной внешностью Роуз должна быть благодарна своим родителям. Отец девушки бельгиец, а мать имеет сенегальские и португальские корни

Спутница футболиста «Фенербахче» и сборной Нидерландов Грегори ван дер Вила Роуз Бертрам приняла участие в фотосессии Sports Illustrated для ежегодного издания Swimsuit Issue. В 2015 году Роуз уже была на страницах этого американского журнала и стала первой бельгийской моделью, удостоенной украсить Sports Illustrated.

Родилась девушка, полное имя которой Стефани Роуз Бертрам, 26 октября 1994 года в небольшом бельгийском городке Кортрейк, что в провинции Западная Фландрия.

В 18 лет Бертрам подписала контракт с крупным модельным агентством Marilyn Media Group и переехала в Нью-Йорк.

Необычной внешностью Роуз должна быть благодарна своим родителям. Отец девушки бельгиец, а мать имеет сенегальские и португальские корни.

С Грегори ван дер Вилем Роуз познакомилась в 2011 году в Париже на концерте американского рэпера Виза Халифы. Роуз тогда было только 17, а Грегори — 23.

Когда девушка приезжает к Грегори, то не пропускает ни одного матча с участием своего любимого. Так было и в Париже, и сейчас в Стамбуле.