Галич из O.Torvald рассказал о случайном сексе с поклонницами

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Женя Галич

В юности артиста были все атрибуты жизни звезды рок-н-ролла

Солист рок-группы O.Torvald Женя Галич рассказал, что в юности пережил настоящую звездную болезнь из-за обрушившейся на него популярности. Парень работал ведущим на М1 в передаче «Чипсы. Чиксы. Лавандос» и параллельно строил музыкальную карьеру. Эта гремучая смесь в определенный момент изменила поведение Галича.

«Помню, тогда у меня была настоящая звездная болезнь в самом ярком ее проявлении. Парни зарабатывали 100 долларов, играя в группе и параллельно работая менеджерами в магазине, а я – две тысячи. Я со всеми разговаривал свысока. И в какой-то момент меня приземлили конкретно. Мы с Денисом (гитарист группы, друг Галича – ред.) серьезно подрались, я его чуть не задушил, находясь в сильном алкогольном опьянении. Я орал на всех, чтобы убирались прочь из этого дома. А когда мы утром проснулись, Дэн сказал: «Если хочешь остаться без меня – продолжай в том же духе», - рассказал Галич в интервью Viva.

В те времена, по словам Галича, он жил по всем правилам рок-звезды – секс, наркотики, рок-н-ролл. «Как-то на кавер-концерте Red Hot Chili Peppers я на сцене разделся догола, остался в одном носке на причинном месте и прыгнул в толпу. Потом помню: взяли под руки, посадили в машину, где меня ждал секс по-быстрому с какой-то девушкой... Приехал в «оторвальд хаус», в котором жили тогда все музыканты группы, а там вечеринка в самом разгаре. Кто-то занимается сексом на диване, кто-то курит, кто-то пьет. Такие трипы были у нас регулярно. Помню один из самых ярких, когда мы чуть не сожгли дом, поджигая петарды. И такой вот бред был постоянно», - отметил фронтмен группы.

Остепенился Галич только после встречи со своей будущей женой. В тот момент музыкант понял, что пора меняться. «После встречи с Лерой я даже не сомневался в своем желании завести семью. Как-то утром я проснулся и думаю: «Что вообще происходит? Что ты с собой делаешь?! Почему ты себя так ведешь?! Кто тебе дал право?! Ты не Мик Джаггер, не Курт Кобейн, у тебя нет платиновых альбомов, как у них. Единственная твоя заслуга – в телепопулярности. Ты всем хамишь, рассказываешь, как всем жить. Давай, приходи в себя!» И как-то я подумал, что больше не будет мимолетных связей на одну ночь», - рассказал Галич.