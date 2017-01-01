Галич из O.Torvald снялся с беременной женой в фотосессии

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Фото: TheViva.ua





Женя Галич рассказал о своей жене и отношении к семейной жизни

Фронтмену группы O.Torvald Жене Галичу устроили фотосессию с его женой Лерой, которая находится на последнем сроке беременности, и дочерью Евой, которой уже три с половиной года. Семья украинского музыканта снялась в фотосессии для журнала Viva. Украинский рок-музыкант признался, что хочет большую семью.

«Я мечтаю о большой семье, хочу много детей, в идеале – четверых. Не знаю, согласится ли на это Лера. Пока мы ждем второго ребенка. А там посмотрим. У нас всегда был культ семьи. Главные мои авторитеты – это мама и отец. Я всегда видел абсолютно счастливых людей, которые вместе с восьмого класса и до сих пор любят друг друга. Тут я тоже атипичный рокер. Часто рок-музыканты растут либо в неполных семьях, либо сталкиваются с каким-то насилием. Я же рос в мире любви и гармонии. Перед моими глазами всегда был пример: отец – настоящий мужчина в семье, авторитет, и мама – голова семьи и женская мудрость», – рассказал музыкант.

Женя Галич не боится признаться, что до встречи с Лерой он не был обделен вниманием девушек и с удовольствием этим пользовался. Сейчас лидер O.Torvald примерный семьянин, который оставил свою бурную юность в прошлом. Он также отметил, что Лера для него железный человек, поскольку не каждая сможет терпеть такой образ жизни, как у него.

«У нас очень интересная модель отношений. У меня ведь до Леры много было разных связей, и коротких и длительных. Но всегда они были построены на влюбленности и страсти. А здесь отношения изначально построены на другом. Сначала мы начали дружить, а потом уже встречаться. И через несколько месяцев поженились. Вряд ли кто-то был бы на месте Леры. Только в ней я вижу жену, мать моих детей. Ну, и кроме всего прочего, она железный человек. Такой образ жизни мужа очень сложно выдержать», - рассказал Женя Галич.