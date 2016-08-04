«Гарри Поттер» установил очередной рекорд

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Книги и франшиза о Гарри Поттере уже собрали множество всевозможных регалий и наград, а также установили большое количество различных рекордов. И вот теперь спектакль по пьесе «Гарри Поттер и Проклятое дитя» также стал триумфатором.

Постановка получила 9 наград на премии Лоуренса Оливье 2017, которая прошла 9 апреля в Лондоне. Спектакль получил награды в таких номинациях, как «Лучшая новая пьеса», «Лучший режиссер-постановщик» (Джон Тиффани), «Лучший дизайн костюмов», «Лучший актер» (Джейми Паркер в роли взрослого Гарри Поттера), «Лучший актер второго плана» (Энтони Бойл в роли Скорпиуса Малфоя), «Лучшая актриса второго плана» (Нома Думезвени в роли Гермионы Грейнджер), «Лучшее звуковое оформление», «Лучшее освещение» и «Лучшие декорации».

Напомним, что действие пьесы разворачивается 19 лет спустя событий в финальной части книги Джоан Роулинг – «Гарри Поттер и Дары смерти». Несмотря на многочисленные слухи об экранизации пьесы, создатели поттерианы пока полностью сосредоточены на работе над «Фантастическими тварями» и не собираются переносить события «проклятого дитя» на большие экраны. Пока спектакль с успехом идет в лондонском театре и собирает огромную аудиторию, а также уже заслужил хвалебные отзывы от критиков.

Джерело: popcornnews