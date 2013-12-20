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    «Гайдамаков» загнали в киевское подземелье

    • Сьогодні, 13:45
    • Розсилка
    Гайдамаки
    Гайдамаки

    Популярная украинская группа «Гайдамаки» сняла видео на второй сингл из нового акустического альбома.

    В новом видеоклипе на песню «Не ходи» лидер группы Александр Ярмола предстает в образе путешественника, который пытается избавиться от прошлого.

    В видео также снялись актрисы-женщины - от маленькой девочки до старушки. Все они символизируют судьбу, которая преследует героя клипа. По словам лидера группы Александра Ярмола, видео получилось насыщенным живописными пейзажами, уникальными кадрами из киевского подземелья и интересным философским смыслом. Режиссером видеоработы стал известный клипмейкер Олег Борщевский.

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    «Гайдамаков» загнали в киевское подземелье
    «Гайдамаков» загнали в киевское подземелье
    «Гайдамаков» загнали в киевское подземелье
    «Гайдамаков» загнали в киевское подземелье
    «Гайдамаков» загнали в киевское подземелье
    «Гайдамаков» загнали в киевское подземелье
    «Гайдамаков» загнали в киевское подземелье
    «Гайдамаков» загнали в киевское подземелье
    «Гайдамаков» загнали в киевское подземелье
    «Гайдамаков» загнали в киевское подземелье
    «Гайдамаков» загнали в киевское подземелье
    «Гайдамаков» загнали в киевское подземелье
    «Гайдамаков» загнали в киевское подземелье
    «Гайдамаков» загнали в киевское подземелье


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