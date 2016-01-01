Гайтана представила песню на украинском языке

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Украинская певица Гайтана, наконец-то порадовала поклонников новым треком

После долго творческого отпуска артистка выпустила новую романтическую композицию под названием «Сонце в тобі».

«Я посвящаю эту песню всем прекрасным людям в канун Нового года. Хочу, чтобы тепло наших сердец, всегда согревало нас, даже в самую суровую снежную зиму. Любите всегда и везде! Наслаждайтесь моей новой песней, ведь она написана и спета от чистого сердца для вас!» – прокомментировала выход новой композиции Гайтана.