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    Гайтана представила песню на украинском языке

    • Вчора, 08:31
    • Розсилка

    Украинская певица Гайтана, наконец-то порадовала поклонников новым треком

    После долго творческого отпуска артистка выпустила новую романтическую композицию под названием «Сонце в тобі». 

    «Я посвящаю эту песню всем прекрасным людям в канун Нового года. Хочу, чтобы тепло наших сердец, всегда согревало нас, даже в самую суровую снежную зиму. Любите всегда и везде! Наслаждайтесь моей новой песней, ведь она написана и спета от чистого сердца для вас!» – прокомментировала выход новой композиции Гайтана.

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