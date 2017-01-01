Где состоится «Евровидение-2018»: Португалия выбрала город и арену

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Евровидение-2018 пройдет в столице Португалии Лиссабоне, на Meo Arena.

Как сообщает сайт Еuroinvision, город и место проведения «Евровидения-2018» выбрали очень быстро – через день после возвращения делагции из Украины. Информацию о городе проведения – Лиссабон – подтвердил национальный вещатель RTP.

Португальской национальной телекомпании была выдана брошюра информации из Европейского вещательного союза, по основным критериям того, что нужно для проведения конкурса. ЕВС согласно с Генеральным директором уже предположил, что Meo Arena в Лиссабоне будет использоваться как места для проведения песенного конкурса.

Известно, что Meo Arena была построена, как павильон для Экспо-98. Стадион может вместить около 20 тысяч зрителей. Это третий по величине крытый стадион в Европе и самый большой в Португалии.

Напомним, что вокалист, принесший Португалии первую в истории победу на «Евровидении», мгновенно покорил сердца слушателей Европы: конкурсная композиция Amar Pelos Dois возглавила чарты iTunes в Испании, Голландии, Финляндии, Швеции и Португалии, а также заняла место в пятерке еще в 7 странах.

Джерело: 24 kiev