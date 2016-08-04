Герой «Гарри Поттера» серьезно пострадал в ДТП

Фотографию, сделанную прямо на больничной койке, в Facebook выложила жена 54-летнего актера Лаура. По ее словам, Джим сам захотел поделиться произошедшим с поклонниками и попросить поддержки.

«Теперь, когда вся наша семья знает о случившемся, Джим попросил меня донести эту информацию до вас. Он попал в серьезную автомобильную катастрофу вчера. Сейчас он находится в отделении реанимации и интенсивной терапии. У него сломано 15 ребер, шея, имеются переломы в грудной клетке, множественные переломы правой ноги и проколото легкое. Ему уже сделали два переливания крови, и сейчас он готовится к операции. К сожалению, это не кинороль, это все происходит в реальной жизни. Пожалуйста, посылайте ему свои добрые мысли, чтобы он смог одержать победу в этой битве», - написала Лаура.