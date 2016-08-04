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    Шоу-біз

    Герой «Гарри Поттера» серьезно пострадал в ДТП

    • Сьогодні, 16:05
    • Розсилка

    Британский актер Джим Таваре прославился на весь мир благодаря роли владельца гостиницы «Дырявый котел» в фильме «Гарри Поттер и Узник Азкабана».

    Долгое время о нем не было ничего слышно, а сегодня в мировых СМИ его имя вновь появилось в заголовках, но, к сожалению, в связи с печальным поводом. Джим серьезно пострадал в крупном ДТП и сейчас находится в больнице, в отделении реанимации и интенсивной терапии.

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    Джерело: Hello!

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