Гитарист Queen рассказал, что Фредди Меркьюри лишился стопы из-за СПИДа

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Вокалисту рок-группы Queen Фредди Меркьюри было всего 45 лет, когда он умер от бронхиальной пневмонии, вызванной СПИДом в 1991 году.

Спустя 26 лет гитарист группы Брайан Мэй дал откровенное интервью изданию Sunday Times, в котором и рассказал, что певец лишился почти всей стопы в своей борьбе со смертельной болезнью.

Об этом Фредди решил однажды рассказать Мэю лично. Гитарист не смог сдержать ужаса в глазах, когда Меркьюри показал ему свою ногу, и тот поспешил извиниться:

«Он сказал мне: "О, Брайан, прости, что расстроил тебя, показав тебе это". Но я лишь смог ответить, что понимаю, какие жуткие боли и страдания ему приходится терпеть», — рассказал 69-летний музыкант журналистам.

Также Мэй заметил, что ВИЧ и СПИД больше не являются смертельным приговором. Через некоторое время после смерти артиста в 1991 году появились первые образцы специализированных лекарств, которые дают шанс жить еще немало лет с диагнозом СПИД и ВИЧ.

«Если бы он продержался немного подольше, он был бы сейчас с нами, я уверен», — заметил Мэй.





Джерело: Spletnik