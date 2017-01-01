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    Главная блондинка Голливуда. Актрисе Уме Турман - 47

    • Сьогодні, 21:42
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    Ума Турман
    Ума Турман

    За 29-летнюю карьеру Турман успела поработать во всех возможных амплуа — от героини костюмного кино до злодейки по прозвищу Ядовитый Плющ из вселенной DC Comics

    29 апреля — день рождения у одной из главных блондинок Голливуда, музы Квентина Тарантино Умы Турман.

    Имя актрисы, которое она получила в честь индийской богини, придумал отец — крупнейший американский специалист по буддизму Роберт Турман, руководствовавшийся, среди прочего, тем, что с санскрита «Ума» переводится как «не страдать».

    За 29-летнюю карьеру Турман успела поработать во всех возможных амплуа — от героини костюмного кино до злодейки по прозвищу Ядовитый Плющ из вселенной DC Comics.

    Сейчас актриса, вызвавшая в интернете бурю обсуждений благодаря переменам во внешности, по слухам, снимается в третьей части «Убить Билла» и не собирается на этом останавливаться.

    В этом году Уме Турман исполняется 47 лет.

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    Главная блондинка Голливуда. Актрисе Уме Турман - 47
    Кадр из фильма «Опасные связи», 1988 год
    Кадр из фильма «Окончательный анализ», 1992 год
    Кадр из фильма «Даже девушки-ковбои иногда грустят», 1993 год
    Кадр из фильма «Криминальное чтиво», 1994 год
    Кадр из фильма «Бэтмен и Робин», 1997 год
    Кадр из фильма «Гаттака», 1997 год
    Кадр из фильма «Убить Билла», 2003 год
    Кадр из фильма «Нимфоманка», 2013 год
    Кадр из мини-сериала «Пощечина», 2015 год
    Джон Траволта, Ума Турман и Квентин Тарантино в Каннах, 2014 год
    Главная блондинка Голливуда. Актрисе Уме Турман - 47
    Главная блондинка Голливуда. Актрисе Уме Турман - 47
    Главная блондинка Голливуда. Актрисе Уме Турман - 47
    Главная блондинка Голливуда. Актрисе Уме Турман - 47
    Главная блондинка Голливуда. Актрисе Уме Турман - 47
    Главная блондинка Голливуда. Актрисе Уме Турман - 47

    Джерело: Газета.Ру

    кино
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