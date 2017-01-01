Главная блондинка Голливуда. Актрисе Уме Турман - 47

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Ума Турман

За 29-летнюю карьеру Турман успела поработать во всех возможных амплуа — от героини костюмного кино до злодейки по прозвищу Ядовитый Плющ из вселенной DC Comics

29 апреля — день рождения у одной из главных блондинок Голливуда, музы Квентина Тарантино Умы Турман.

Имя актрисы, которое она получила в честь индийской богини, придумал отец — крупнейший американский специалист по буддизму Роберт Турман, руководствовавшийся, среди прочего, тем, что с санскрита «Ума» переводится как «не страдать».

За 29-летнюю карьеру Турман успела поработать во всех возможных амплуа — от героини костюмного кино до злодейки по прозвищу Ядовитый Плющ из вселенной DC Comics.

Сейчас актриса, вызвавшая в интернете бурю обсуждений благодаря переменам во внешности, по слухам, снимается в третьей части «Убить Билла» и не собирается на этом останавливаться.

В этом году Уме Турман исполняется 47 лет.

Джерело: Газета.Ру