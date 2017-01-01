Главная героиня «Грязных танцев» рассказала об изнасиловании

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horosheekino.ru Эбигейл Бреслин

Эбигейл Бреслин, которую в мае этого года можно будет увидеть в трехчасовом телевизионном ремейке «Грязных танцев», дала откровенное интервью, в котором призналась, что стала жертвой изнасилования – и после этого долго справлялась с пост-травматическим стрессовым расстройством (ПТСР).

21-летняя актриса призналась, что насильником был молодой человек, с которым она на тот момент состояла в отношениях – и Эбигейл не стала заявлять об изнасиловании в полицию:

«Я была в шоке, мой мозг пытался отрицать произошедшее. Я не хотела считать себя «жертвой», так что я притворилась, что ничего не произошло. К тому же я состояла в отношениях с этим человеком и боялась, что мне не поверят – и боялась, что, если ничего не получится, он обо всем узнает и навредит мне еще больше. Также я понимала, что для моих друзей и родных узнать об этом будет очень тяжело – и не хотела, чтобы они через это прошли», - цитирует актрису popcornnews.

Полтора года назад у Эбигейл диагностировали ПТСР – пост-травматическое стрессовое расстройство, с которым актриса борется до сих пор. «У меня по-прежнему флэшбэки, у меня по-прежнему кошмары, я по-прежнему вздрагиваю, когда меня кто-то неожиданно касается, даже если это моя лучшая подруга задела меня за плечо».

Напомним, что создатели ремейка «Грязных танцев» опубликовали первый трейлер.