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    Главврач опубликовал снимок Ады Роговцевой в больнице

    • 19 Грудня, 18:55
    • Розсилка

    В сети появились фото известной украинской актрисы Ады Роговцевой после ее госпитализации. На снимке Роговцева стоит у кровати раненого воина.

    Снимок появился в Facebook странице главного врача Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова, куда актриса попала с воспалением легких.

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    «Сегодня мы готовим к выписке нашу пациентку Аду Николаевну Роговцеву. Народная артистка, Герой Украины обратилась с просьбой навестить раненого героя-бойца. Благословила парня по-матерински и пожелала скорейшего выздоровления. Спасибо за поддержку! Побеждаем вместе!» – говорится в сообщении.

    Джерело: 24 канал

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