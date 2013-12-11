Главврач опубликовал снимок Ады Роговцевой в больнице
- 19 Грудня, 18:55
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Розсилка
В сети появились фото известной украинской актрисы Ады Роговцевой после ее госпитализации. На снимке Роговцева стоит у кровати раненого воина.
Снимок появился в Facebook странице главного врача Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова, куда актриса попала с воспалением легких.
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«Сегодня мы готовим к выписке нашу пациентку Аду Николаевну Роговцеву. Народная артистка, Герой Украины обратилась с просьбой навестить раненого героя-бойца. Благословила парня по-матерински и пожелала скорейшего выздоровления. Спасибо за поддержку! Побеждаем вместе!» – говорится в сообщении.
Джерело: 24 канал