Главврач опубликовал снимок Ады Роговцевой в больнице



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В сети появились фото известной украинской актрисы Ады Роговцевой после ее госпитализации. На снимке Роговцева стоит у кровати раненого воина.

Снимок появился в Facebook странице главного врача Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова, куда актриса попала с воспалением легких.

«Сегодня мы готовим к выписке нашу пациентку Аду Николаевну Роговцеву. Народная артистка, Герой Украины обратилась с просьбой навестить раненого героя-бойца. Благословила парня по-матерински и пожелала скорейшего выздоровления. Спасибо за поддержку! Побеждаем вместе!» – говорится в сообщении.

Джерело: 24 канал