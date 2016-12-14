Годовалый племянник Канье Уэста скончался во сне

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Годовалый племянник Канье Уэста Эйвери – сын его двоюродного брата Рикки, более десяти лет работающего в звукозаписывающей компании Уэста GOOD Music, скончался во сне.

Причиной мог стать синдром внезапной детской смерти, поскольку, как сообщают инсайдеры, Эйвери не страдал серьезными заболеваниями.

«Сегодняшний день был худшим в моей жизни! Я потерял своего маленького ребенка и обрел ангела! Отдыхай на небесах! Я люблю тебя, мой мальчик!» - написал в Instagram Рикки, опубликовав снимок Эйвери.

Его жена Эрика также поделилась своим горем в соцсетях:

«Эта жизнь настолько несправедлива. Я люблю тебя всем своим существом, и с невероятной и невыносимой болью мне придется найти в себе силы жить без тебя. Я благодарна этой жизни за то, что позволила почти 17 месяцев провести с тобой. Ты подарил мне такое большое счастье... Спасибо за твой смех, крепкие объятия и поцелуи. Ты заботился обо мне так, как никто больше не мог. Мое сердце навсегда разбито. Я очень люблю тебя, твоя мама с тобой».

Джерело: Hello!