Годовщина смерти Кузьмы. 7 песен «Скрябина», которые будут с нами навсегда



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Популярный украинский музыкант Кузьма «Скрябин» трагически погиб ровно два года назад.

В этот день очень хотелось бы вспомнить то, за что мы любим этого человека больше всего – его песни.

Те хиты, которые Кузьма исполнял на своих концертах. Те песни, которые всегда будут напоминать о выдающемся деятеле украинского шоу-бизнеса.

Мама Кузьмы «Скрябина» Ольга Михайловна призналась, что ее сын создал трогательную композицию «Мам» после того, как чуть не погиб в ДТП по дороге из Коломыи в Ивано-Франковск.

Позже Кузьма снял видеоклип на песню у себя дома. Учитывая интимность темы, он не хотел приглашать посторонних людей. В главной роли в клипе выступила дочь близкого друга Кузьмы — Вика Таращенко.

«Спи собі сама», 2003

Песня вошла в альбом «Натура». Существует мнение, что эта песня посвящена жене Андрея Кузьменко, Светлане.

Сам же Кузьма говорил, что ее можно воспринимать по-разному:

«Смысл песни можно расценивать так, что дядя просто ушел от своей жены на рыбу, или пить пиво, вот и «спи себе сама, когда возле тебя меня нет». А можно вспомнить фильм «Привидение», где была ситуация гораздо серьезнее, когда мужчина погиб, но остался у своей жены в образе духа и получалось то же», — говорил певец в одном из интервью.

Во время концерта памяти хит Кузьмы перепел фронтмен «Бумбокса» Андрей Хлывнюк. Оба исполнения поражают искренностью.

«Люди, як кораблі», 2005

Украинская группа «Антитела» исполнила этот хит во время концертов памяти в Киеве и Львове.

Исполнение настолько понравилось слушателям, что позже группа представила чувственный одноименный клип. Сейчас музыканты часто выполняют эту песню на концертах и фестивалях в честь Кузьмы.

«Дельфіни», 2015

Последний клип «Скрябина», по трагическому стечению обстоятельств, был представлен публике менее чем за сутки до гибели Андрея Кузьменко.

«Мовчати», 2003

Сингл «Мовчати» ознаменовал переход Кузьмы с электронной музыке к канонам поп-жанра. Кузьма исполнил композицию в 2003 году вместе с Ириной Билык.

Кавер-версию знаменитого сингла Святослав Вакарчук представил ночью 3 февраля 2015 года, уже через день после гибели коллеги и товарища.

На концерте памяти Кузьмы Вакарчук спел «Мовчати» с Ириной Билык.

«Старі фотографії», 2010

Композиция стала настоящим хитом, который заставил полюбить украинскую музыку даже тех, кто раньше отворачивался от нее.

«Танець пінгвіна», 1998

В 1998 году вышел альбом ремиксов от «Скрябина» под названием «Танець пінгвіна», куда и вошла одноименная композиция.

Вторую жизнь «Пингвину» дал Иван Дорн в 2014 году, записав кавер-версию. В звучании Дорна песня действительно получила новое дыхание, стала более современной и снова популярной.

Отметим, что «Танцем пингвина» Дорн изрядно удивил публику на песенном конкурсе «Новая волна».